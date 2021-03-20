دخول منصة فضاء أولياء التلاميذ.. كشف نقاط الطلاب tharwa.education

دخول منصة فضاء أولياء التلاميذ، حيث يبحث الكثير من أولياء الأمور عن كشف نقاط الفصل للتعليم الابتدائي وكذلك نقاط المتوسط ونقاط الثانوي، حيث تظهر الآن تظهر النتائج الخاصة بالتعليم الابتدائي المحددة للفصل الدراسي الأول الحالي للعام الجاري عام 2020-2021 ، وأعلنت وزارة التعليم الجزائرية أن نتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول سوف تظهر من خلال الدخول علي منصة فضاء ولي الأمر الخاصة بكل طالب تابع له، ويبحث بصفة مستمرة الكثير من الآباء عن طريقة الاطلاع الصحيحة على نتائج الفصل الدراسي الأول من خلال موقع منصة فضاء التابع لوزارة التربية والتعليم الجزائرية، وقد تم إطلاق منصة فضاء لأول مرة منذ عام 2018 من خلال وزارة التربية الوطنية داخل دولة الجزائر، والتي من خلالها تسعى إلى تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بولي أمر التلميذ، حتى يستطيع ولى أمر الطالب الاطلاع دائمًا عن كل ما يتعلق بمستوى الطالب ومدي التحصيل الدراسي المتعلق به، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل دخول منصة فضاء أولياء التلاميذ، والبحث عن كشف النقاط لجميع المراحل التعليمية داخل الجزائر.

تسجيل دخول منصة فضاء أولياء التلاميذ 2021

يتم التسجيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz من جانب أولياء الأمور لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المتعددة ومنها (التعليم الابتدائي، وكذلك التعليم المتوسط​​، وغيرها)، ثم بعد ذلك يتم متابعة خطوات التسجيل وإجراء مراجعة صحيحة للبيانات المسجلة، ثم الدخول بالموقع واختبار الخدمة التي يرغب كل شخص في الحصول عليها, ومن أجل الاستمرار في إجراء التسجيل بطريقة صحيحة يستطيع الآباء استخدام تلك المنصة لعرض النقاط فقط، أو اختيار حساب متوسط ​​المعدلات الدراسية، وغيرها من العمليات الإلكترونية السهلة.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

تسعى وزارة التربية الوطنية الجزائرية في توفير كل السبل الإلكترونية الممكنة والتي تسهل جميع الخدمات المتعلقة بالطلاب والطلبات والمعلمين وكذلك أولياء الأمور، فمن خلال دخول منصة دخول منصة فضاء أولياء التلاميذ يسهل علي كل ولي الأمر التعرف بوضوح عن حالة كل طالب وطالبة تابعين له من حيث الدرجات والنتائج والاختبارات والسلوكيات المتعلقة به، وسهولة الوصول الي كل معلم من أجل الاستفسار عن كافة التفاصيل الدراسية المعلقة بذويه.