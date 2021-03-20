تردد قنوات السعودية الرياضية KSA Sports 2021 على قمر النايل سات والعرب سات

تردد قنوات السعودية الرياضية، يبحث الكثير من المهتمين بالرياضة باستقبال تردد قنوات السعودية الرياضية، حيث تبث على شاشتها الفعاليات الرياضية المختلفة، وهي مجموعة قنوات تهتم بعدة مجالات، الرياضة أحد هذه المجالات فهي بخلاف الرياضة تهتم بالأخبار والترفيه، وهي تقوم ببث البطولات الرياضية المختلفة على شاشتها بأعلي جودة ممكنة، حيث أن القناة تمتلك أحدث الأجهزة وكذلك تمتلك كوادر مدربة بحيث تنقل الحدث على أوضح صورة وأنقى صوت وبجودة HD لكي توفر لمتابعيها كل ما يريدون، وشبكة قنوات السعودية الرياضية تمتلك الكثير من الحقوق الحصرية، فهي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

استقبل تردد القنوات السعودية الرياضية الجديد 2021

قنوات السعودية هي باقة كبيرة من القنوات منها ماهو مختص بالرياضة، فهي مجموعة كبيرة تضم قنوات إخبارية وترفيهية ودينية وثقافية، ويهتم بمتابعتها عدد كبير من الشعب السعودي والشعوب العربية.

القمر النايل سات:- التردد 12149.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 6\5.

القمر عرب سات:- التردد 12015.

الاستقطاب:- أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 6\5.

دوري المحترفين السعودي ” دوري الأمير محمد بن سليمان للمحترفين”.

دوري الدرجة الأولى السعودي.

كأس السوبر السعودي.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس العرب للأندية الأبطال ” الدور التمهيدي”.

سباقات الخيل.

كأس ملك إسبانيا.

ألعلب الإلكترونية.

بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.

كأس السوبر الإيطالي.

كأس السوبر الإسباني.

البطولة الرمضانية.

تردد قنوات السعودية الرياضية على القمر نايل سات وعرب ساتالحقوق التي تمتلكها القناةمعلقو القناة

تمتلك القناة العديد من المعلقين المتميزين في مجال التعليق، ومن هؤلاء المعلقين، فهد العتيبي، فارس عوض، بلال علام، محمد البخيتان، محمد النعيمي، راشد الدوسري، عبد العزيز هوساوي، مشاري القرني.

المحللين الفنيين للقناة

تمتلك القناة العديد من المحللين المتميزين من هؤلاء المحللين، يوسف خميس، سلطان البرقان، خالد بدرة، طارق التائب، عيسى المحياني، فؤاد أنور، وغيرهم من المحللين المتميزين.