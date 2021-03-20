أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يستهدف مجددا مطار أبها الدولي

سلاح الجو اليمني يستهدف مجددا مطار أبها الدولياستهدف سلاح الجو المسير، صباح اليوم السبت مطار أبها الدولي.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف موقعاً عسكرياً في مطار أبها بطائرة قصف K2.

وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو المسير، نفذ مساء الخميس الماضي عملية هجومية، بطائرة مسيرة نوع K2، استهدف هدفاً عسكرياً مهماً بمطار أبها الدولي.