أخبار اليمن : استمرار خروقات الحديدة و40 غارة على محافظات

دوت الخليج -

استمرار خروقات الحديدة و40 غارة على محافظات

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 40 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. استمرار خروقات الحديدة و40 غارة على محافظاتاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 40 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 163 خرقاً بينها ؛ تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وشارع الـ50 والدريهمي والجبلية والتحيتا. وأشار المصدر الى أن الخروقات شملت خرقين بإلقاء طائرات تجسسية قذائف على الفازة ؛و20 خرقاً بقصف مدفعي و 122 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأكد المصدر اصابة أربعة مواطنين جراء قذيفة أطلقها المرتزقة على منزل مواطن في قرية الأعمور بعزلة الأعروق في مديرية حيفان بمحافظة تعز. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 28 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب؛وست غارات على مديرية مدغل ؛فيما استهدف مديرية مجزر بأربع غارات . ولفت المصدر إلى ان الطيران شن غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة؛وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة .



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