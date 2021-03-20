أخبار اليمن : إعلان هام من وزارة التربية لطلاب المرحلة الاساسية

إعلان هام من وزارة التربية لطلاب المرحلة الاساسيةأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء اختبارات صفوف النقل المدرسي من أول إلى ثامن أساسي السبت المقبل الموافق ٢٧ مارس الجاري.

وحددت الوزارة في قرارها الخاص بتعديل التقويم المدرسي للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م بدء اختبارات الأول والثاني ثانوي في الثالث من أبريل المقبل.

فيما ظلت اختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية في موعدها المحدد.

حيث تبدأ اختبارات طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في ٢٦ يونيو الموافق ١٦ ذي القعدة وفي اليوم التالي تبدأ اختبارات الشهادة الأساسية.

