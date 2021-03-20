رسميا.. أولمبياد طوكيو من دون متفرجين أجانب

أعلنت السلطات اليابانية ، السبت، منع قدوم متفرجين من الخارج للمشاركة في فعاليات أولمبياد طوكيو بسبب مخاطر وباء كوفيد-19.
وقال منظمو الألعاب في بيان "لا يزال وضع كوفيد-19 راهنا في اليابان والعديد من الدول الأخرى حول العالم يمثل تحديا كبيرا وقد ظهر عدد من السلالات المختلفة، بينما لا يزال السفر الدولي مقيدا. بناء على الوضع الحالي للجائحة، من غير المرجح أن يتم ضمان دخول اليابان هذا الصيف للأشخاص من الخارج".
وأضاف اللجنة المنظمة إنها قررت عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب أولمبياد طوكيو الصيفي، ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة في وقت لاحق من العام الحالي.
وقررت اللجنة إنها ستعيد ثمن التذاكر التي بيعت للمشجعين الأجانب حتى الآن "من أجل توضيح الصورة لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصلت الأطراف من الجانب الياباني إلى استنتاج مفاده انهم لن يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية".
وكان من المقرر إقامة الدورة في العام الماضي لكنها تأجلت إلى العام الحالي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار حول العالم.
وسيجعل هذا القرار من أولمبياد طوكيو الأول في تاريخ الألعاب الذي يقام دون حضور جماهيري أجنبي.
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