العراق: ضبط صواريخ وقذائف غربى نينوى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الاستخبارات العراقية، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20، وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة 43، تمكنوا من ضبط ستة صواريخ مدفع 106 ملم، وقذيفتى مدفع 155 ملم، فى قرية اشوا التابعة لناحية تل عبطة غربى نينوى".
وحسبما نقل موقع "السومرية نيوز"، أشار البيان إلى أن "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى"، مضيفة أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".
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