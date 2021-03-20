أمين عام الوكالة المصرية من أجل التنمية يشارك فى منتدى التعاون التنموى

جدة - نرمين السيد - شارك السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فى فعاليات النسخة ١٢ من المنتدى رفيع المستوى للمديرين العموم للتعاون التنموى، والذى ينظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون الجنوب جنوب بالمشاركة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA والبنك الإسلامى للتنمية، ويعقد افتراضيًا.





وقام الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإلقاء كلمة أثناء الجلسة التى خصصت للتجارب الإفريقية فى مجال التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثى فى سياق مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث أبرز اهتمام الوكالة المصرية برفع قدرات القطاع الصحى فى إفريقيا من خلال إرسال خبراء أو قوافل طبية أو عبر إنشاء مراكز طبية مستقلة أو وحدات داخل المستشفيات الحكومية، علاوة على تقديم المنح الدراسية فى المجال الطبى والدورات التدريبية للأطقم الطبية الإفريقية.

كما أشار خليل، إلى ترحيب الوكالة المصرية بفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركاء فى مجال التنمية، لخلق مشروعات وأنشطة تحت مظلة التعاون الثلاثى والتعاون الجنوب جنوب من أجل الدعم المتبادل للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا على الشعوب، وخاصةً على الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا التجارب الناجحة للوكالة فى التعاون الثلاثى مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكد الأمين العام كذلك، على أن الوكالة تسعى فى إفريقيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وكذا أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى ٢٠٦٣، من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التى يتم اعتمادها وفقًا لمدى توافقها مع أولويات احتياجات الدول الإفريقية.