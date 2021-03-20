الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى تعز

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية فى اليمن "سبأ"، أكد مصدر عسكرى اندلاع المواجهات العنيفة منذ فجر اليوم، ما أسفر عن تحرير تباب الفراوش والذراع، وسط تراجع وفرار عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
كما أكد المصدر اليمنى، أن الجيش الوطنى كبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات العسكرية، إضافة إلى مصادرة أسلحة حوثية، منها مدفع 120 وبى 10، لافتًا إلى استمرار المواجهات.
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