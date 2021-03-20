موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري والقناة الناقلة للمباراة || الهلال في العلالي وعلى الدوري ناوي

موعد مباراة الهلال والقادسية في الجولة أل 24 من عمر الدوري السعودي، والتي يستضيفها ملعب الزعيم الهلالي أستاد الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة 20.45 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على القنوات السعودية الرياضية، يدخل الزعيم اللقاء وهو متصدر الترتيب برصيد 45 نقطة، متساوي مع الشباب الذي يلعب اليوم أمام التعاون في نفس الجولة، ويسعى الهلال للفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل الاستمرار على الصدارة، وصرح المدير الفني للفريق البرازيلي مركيروكرومي بأنه سوف يستبعد هتان باهيري واللاعب مد الله العليان من المشاركة في المباراة، لعدم جاهزيتهما الكاملة للعب اللقاء وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال في المباراة.

حراسة المرمى :”عبد الله المعيوف”.

خط الدفاع “علي البليهي، ياسر الشهراني، جانج هيون سو، محمد البريك”.

خط الوسط “جوستافو كوييار، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، فييتو، كارييو”.

خط الهجوم “جوميز”.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام القادسية اليوم في الدوري

أما الفريق الضيف اليوم فريق القادسية السعودي فيدخل اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية من المباراة ويأمل في نقطة على الأقل، ويعلم مدى صعوبة المباراة أمام الهلال الطامع في ألاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق القادسية السعودي في مباراة الهلال السعودي اليوم.

حراسة المرمى “فيصل مسرحي”.

خط الدفاع “إبراهيم الشعيل، ريس ويليامز، أوروش فيتاس، حمد اليامي”.

خط الوسط “حسن العامري،نايف هزازي،أديسون،ستانلي أوهاتشي”.

خط الهجوم “ليكي جيمس،دانيلو أسبيريا”.

التشكيل المتوقع لفريق القادسية السعودي أمام الهلال اليوم في الدوريموعد مباراة الهلال والقادسية والقناة الناقلة

تلعب مباراة الهلال والقادسية اليوم في تمام الساعة 19.45 بتوقيت القاهرة، 20.45 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على شاشة قناة ksa sports hd 1، ويعلق على المباراة المعلق السعودي عيسى الحربيين.