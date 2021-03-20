“متاح” رابط وظائف الأمن العام 1442 عبر jobs.sa لحملة الثانوية العامة رتبة جندي أول تعرف على الشروط

بدأ اليوم السبت 2021/03/20 ابحث عن رابط وظائف الأمن العام 1442، التي أعلن عنها على موقع مديرية الأمن العام على تويتر لحملة الشهادة الثانوية العامة السعودية فيما فوق على رتبة جندي أول، وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية قد حددت شروط يجب توافرها في من يرغب في التقديم على الوظيفة، وقالت أن رابط التسجيل هو رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، وحددت الموعد الخاص بالتسجيل وهو ما سنقدمه لكم داخل المقال فتابعونا.

رابط وظائف الأمن العام 1442 موعد التقديم على وظائف الأمن العام

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني أن بداية التقديم على وظيفة جندي أول يوم السبت 2021/03/20 الموافق 7 من شهر شعبان 1442 هجري حتى يوم الخميس القادم 2021/03/25 الموافق 12 من شهر شعبان 1442.

الدخول على رابط jobs.sa. تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة في استمارة التسجيل. الضغط على تسجيل وحفظ البيانات. طباعة الاستمارة والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة عند القبول المبدئي.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من ذالك الشرط من عاش خارج المملكة مع والده أثناء خدمة الوطن. يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على المؤهل المناسب للوظيفة شهادة الثانوية العامة ويفضل الشهادات العليا. يجب أن يكون المتقدم للوظائف يتمتع بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخله بالشرف والأمانة. يجب أن يكون المتقدم للوظيفة متزوج من أمرأة سعودية الجنسية في حال أن كان متزوج. يجب أن يتناسق وزن المتقدم على الوظيفة مع الطول وفق اللائحة الطبية. يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق له العمل في أي جهة تخضع للنظم العسكرية. يجب على المتقدم للوظيفة أجتياز كافة الاختبارات المقررة للوظيفة والمقابلات الشخصية. يجب معادلة الشهادة للطلاب الحاصلين على الشهادات من خارج المملكة من وزارة التعليم السعودية. يجب أن يكون المتقدم يتمتع بصحة جيدة تسمح له بالعمل في المؤسسات العسكرية السعودية ويتحمل ضغط العمل.

خطوات التسجيل على رابط وظائف الأمن العامالشروط الواجب توافرها في الراغبين في التسجيل على الوظائفأهداف وزارة الداخلية السعودية

تهدف وزارة الداخلية السعودية إلي نشر الأمن في ربوع المملكة العربية السعودية، ومحاربة الجريمة وتجار المخدرات ومروعي أمن المواطنين وتأمين حجاج بيت الله الحرام الوافدين من كل بقاع الأرض، والعمل مع نظرائهم من الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، في تنسيق المواقف ومحاربة الإرهاب والخلايا الإرهابية المنتشرة في البلاد.