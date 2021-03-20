شروط وضوابط اداء الحج هذا العام 2021

نقلت وسائل الإعلام السعودية عن وزارة الصحة في المملكة العربية الضوابط التي أعلنتها الأخيرة لأداء فريضة الحج في شهر ذي الحجة 1442 هجريا (2021 ميلاديا)، مشيرة إلى أنه سيتم السماح للمسلمين من داخل وخارج المملكة بأداء الفرائض وفق ضوابط وشروط صارمة، وذلك على عكس العام الماضي، الذي لم يُسمح فيه سوى لـ10 آلاف مقيم داخل المملكة بأداء فريضة الحج، بدلا من 2.5 مليون مسلم كما هو معتاد.

شروط أداء فريضة الحج 2021

وقد اطلقت وزارة الصحة تطبيق اعتمرنا للتيسير علي المعتمرين، وحددت السلطات السعودية الضوابط والشروط الملزمة لأداء فريضة الحج عام 2021، وهي كالآتي:

حصول حجاج الداخل والخارج على لقاح.

إلزام القادمين من الخارج بأخذ لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية.

يجب أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بأسبوع.

عدم السماح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بأداء مراسم الحج.

أداء الفريضة يقتصر على الفئات العمرية بين 18 و60 عاما.

التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة قدرها 1.5 متر بين الحجاج.

تقسيم الحجاج إلى مجموعات لا تزيد الواحدة عن 100 حاج، وجدولة حركتهم، مع تحديد قائد لكل مجموعة

حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللِّقاح قبل بَدْء التكليف بأسبوع.

مع الالتزام بـ ارتداء الكمامة في جميع الأوقات.

فحص مخبري معتمد بسلبية المسحة قبل 72 ساعة من الوصول للمملكة.

الحجر لمدة 72 ساعة فور الوصول إلى المملكة.

الخضوع لفحص مخبري جديد خلال فترة الحجر.

كيف كانت مراسم الحج موسم 2020؟

أدى آلاف الحجاج مراسم الحج العام الماضي 2020 في ظروف استثنائية للغاية، متتبعين مسارات تراعي التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الوباء الجديد، وفق ما يلي:

أدى 10 آلاف مسلم فقط فريضة الحج، مقارنة بـ2.5 مليون شاركوا في حج العام 2019.

لم تسجل أي إصابات في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.

خضع جميع الحجاج لحجر صحي إلزامي بعد انتهاء المناسك.

في رمي الجمرات، بدلا من جمع الحصى قدّمت السلطات للحجاج حصوات معقّمة داخل أكياس.

تعيّن على الحجاج هذا العام إبقاء مسافة محددة بإشارات على الأرض في محيط الكعبة.