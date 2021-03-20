تسجيل 122.3 مليون إصابة كورونا حول العالم وتوزيع 410 ملايين جرعة لقاح

جدة - نرمين السيد - فيما يقدر معدل التطعيمات الأخيرة ضد الوباء نحو 10.8 مليون جرعة يوميًا، وذلك وفقًا للبيانات المعلن عنها، بمتوسط 7 أيام.

فيما بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 122.3 مليون حالة مؤكدة، ووصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 2.7 مليون حالة حول العالم.