تسجيل 122.3 مليون إصابة كورونا حول العالم وتوزيع 410 ملايين جرعة لقاح

جدة - نرمين السيد - فيما يقدر معدل التطعيمات الأخيرة ضد الوباء نحو 10.8 مليون جرعة يوميًا، وذلك وفقًا للبيانات المعلن عنها، بمتوسط 7 أيام.
فيما بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 122.3 مليون حالة مؤكدة، ووصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالوباء إلى 2.7 مليون حالة حول العالم.
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