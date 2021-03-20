مقتل وإصابة عدد من المدنيين فى انفجار سيارة مفخخة بريف حلب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العربية السورية "سانا"، اليوم السبت، قالت محلية، إن "سيارة مفخخة انفجرت اليوم قرب جامع التوحيد وسط مدينة الباب، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع دمار كبير فى مكان الانفجار والمبانى المجاورة واحتراق عدد من السيارات".
كما لفتت المصادر السورية إلى أن "الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركى الذين استقدموا تعزيزات إلى المكان وطوقوا محيط الانفجار"، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من عدد القتلى فى صفوفهم جراء الانفجار.
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