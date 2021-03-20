موسكو تندد بالهجوم الحوثى على مصفاة النفط السعودية

جدة - نرمين السيد - نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بالهجوم الإرهابى الذى شنته ميليشيا الحوثى بطائرات مسيرة على مصفاة لتكرير النفط فى العاصمة السعودية الرياض، والذى أسفر عن إندلاع حريق فى مصفاة التكرير.





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