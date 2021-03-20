غدًا.. بدء حملة التطعيم ضد كورونا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الصحة الفلسطينية إن الفئات المستهدفة خلال هذه المرحلة، هى الكوادر الصحية العاملة فى المستشفيات الحكومية والخاصة، وكبار السن ممن يزيد أعمارهم على 75 عامًا، ومرضى الكـلى، والسرطان.
ووفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، سيتم تباعًا الإعلان عن الفئات المستهدفة الأخرى فى عملية التطعيم ضد الوباء.
وكانت فلسطين تسلمت جرعات من لقاح كورونا عبر آلية "كوفاكس"، الخميس الماضى، فيما انطلقت حملة للتطعيم فى قطاع غزة بعدما قدم الهلال الأحمر الإماراتى نحو 60 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسى.
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