قرارات وزارة التعليم بشأن الاختبارات النهائية والدراسة للفصل الثاني 1442

صدرت آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية بشأن استمرار عملية التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني 1442، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية مثل بقية العالم بسبب انتشار الوباء ’’كوفيد-19’’، ومؤخراً قد حصل الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، علي درع المركز الأول لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميّز في دورتها السادسة الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا للعام 2020م، فرع (إدارة العمل عن بُعد) الذي حققته إدارة التعليم في المدينة المنورة بعد أن سلمه له سمو الأمير فيصل بن سلمان، ودعونا الآن نتعرف علي أوامر وزير التعليم الجديدة 2021 وما هو مصير الاختبار النهائي.

بداية الأسبوع العشر يستمر خلالها عملية التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية، ونتعرف الآن علي آخر المستجدات لقرارات التعليم السعودي، وهل هناك أخبار عن الاختبارات النهائية، أم سيكون هناك استمرار وفق التقويم المدرسي الذي تسير به الوزارة، وذلك مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الثاني بعد شهر من الآن، وحدوث المطلوب واستمرار العملية التعليمية وفق الخطة الموضوعة لها.

آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية

قامت وزارة التعليم مؤخراً، بإعلان تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي، وذلك يتضح لنا من البيان الآتي والذي جاء في الصحف الرسمية بالمملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، ونتعرف من التقويم مواعيد الاختبارات التي يرغب الكثيرين في تغيرها، والفصول التالية هي تقسيم العام الجديد.

جاء ضمن التصريحات التي أعلنها الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي، أن منصة مدرستي قد حققت نجاحاً كبيراً بعد أن استقبلت 98% من نسبة الطلاب الكلية خلال الفصل الأول، بزيادة 28% عن النسبة المستهدفة في هذا الفصل، وقد نجحت المنصة وأدي الطلاب اختبارات الفصل الأول وظهرت نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور برقم الهوية فقط.

أوامر وزير التعليم الجديدة

أكد الدكتور حمد آل الشيخ، أن المنصة منصة مدرستي مستمرة خلال المرحلة المقبلة في إطار الدمج بين التعليم عن بعد والحضور، ولذلك يتم تطوير المنصة برمجياً وعلمياً، ولكن بخصوص موعد الاختبارات النهائية فهي في نفس الموعد المدرج إليكم بالتقويم الفصلي، ولم يتم صدور أية قرارات جديدة بشأن ذلك.