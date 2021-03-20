الاتحاد الأوروبى يندد بالاعتداءات على مصفاة الرياض ويطالب بوقفها

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت قناة "العربية"، دعا الاتحاد الأوروبى إلى وقف هذه الهجمات على الفور، محذرًا من أن التصعيد المستمر فى اليمن وحوله سيؤدى بدورة إلى تقويض جهود المبعوث الأممى إلى البلد المنكوب بالحرب.

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