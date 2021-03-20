مصرف الراجحي لتمويل للسيارات عام 1442 بالمملكة العربية السعودية

مصرف الراجحي للسيارات يقدم العديد من العروض , عن طريق برامج تمويلية عديدة, وذلك للمواطنين العسوديين و للمقيمين على أراضيها, وذلك عن طريق أقساط مريحة للتسهيل على العملاء بحيث لا تمثل عبئا على المشتري ولا تخالف الشروط الشريعة الإسلامية, ونوضح خلال المقال طرق تقسيط السيارات بالمصرف.عروض الراجحي للتمويل لهذا العام
يفضل العديد من العملاء نظام التمويل الايجاري المنتهي بالتمليك نظرا لمميزاته العديدة والتي يتم توضيحها في النقاط التالية.
- النظام يتوافق مع الشريعة الاسلامية.
- بعد دفع كل اقساط المصرف يتملك العميل السيارة.
- يتم الحصول على السيارة من أحد المعارض المعتمدة لديه.
- يتم تقسيط ثمن السيارة للمشتري لأقساط مريحة لفترة زمنية طويلة.
- من حق المشتري تسجيل السيارة بأسمه و بيعها في أي وقت.
يوجد العديد من عروض الراجحي لأنظمة تقسيط السيارات و التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية ومنها.
- نظام الايجار التمليكي.
- نظام المرابحة.
يوجد الكثير من الأمور التي تميز نظام تمويل السيارات من مصرف الراجحي, وهي كالتالي.
- يتميز هذا النوع من التمويل بهامش ربح ضئيل, مقارنة بعدد سنوات التقسيط.
- يتميز النظام بشراء السيارة من المعارض المعتمدة لديه وهذا يعطي احساس اكثر بالآمان, ثم يتم تقسيطها مع هامش الربح البسيط.
- يتميز النظام بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية مقارنة بغيره من الأنظمة.
- يتميز هذا النظام بحرية البيع و الشراء للمالك باي وقت بحيث لا يحتاج الى مرور فترة زمنية.
- يكون عمر المتقدم لايقل عن 18 عاما.
- أكبر عمر عند التقديم 65 عاما.
- يشترط وجود حساب بمصرف الراجحي للمتقدم للحصول على السيارة.
- وجود هوية سارية لدى المتقدم.
الوسوم
مصرف الراجحي للسيارات يقدم العديد من العروض , عن طريق برامج تمويلية عديدة, وذلك للمواطنين العسوديين و للمقيمين على أراضيها, وذلك عن طريق أقساط مريحة للتسهيل على العملاء بحيث لا تمثل عبئا على المشتري ولا تخالف الشروط الشريعة الإسلامية, ونوضح خلال المقال طرق تقسيط السيارات بالمصرف.عروض الراجحي للتمويل لهذا العام
يفضل العديد من العملاء نظام التمويل الايجاري المنتهي بالتمليك نظرا لمميزاته العديدة والتي يتم توضيحها في النقاط التالية.
- النظام يتوافق مع الشريعة الاسلامية.
- بعد دفع كل اقساط المصرف يتملك العميل السيارة.
- يتم الحصول على السيارة من أحد المعارض المعتمدة لديه.
- يتم تقسيط ثمن السيارة للمشتري لأقساط مريحة لفترة زمنية طويلة.
- من حق المشتري تسجيل السيارة بأسمه و بيعها في أي وقت.
يوجد العديد من عروض الراجحي لأنظمة تقسيط السيارات و التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية ومنها.
- نظام الايجار التمليكي.
- نظام المرابحة.
يوجد الكثير من الأمور التي تميز نظام تمويل السيارات من مصرف الراجحي, وهي كالتالي.
- يتميز هذا النوع من التمويل بهامش ربح ضئيل, مقارنة بعدد سنوات التقسيط.
- يتميز النظام بشراء السيارة من المعارض المعتمدة لديه وهذا يعطي احساس اكثر بالآمان, ثم يتم تقسيطها مع هامش الربح البسيط.
- يتميز النظام بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية مقارنة بغيره من الأنظمة.
- يتميز هذا النظام بحرية البيع و الشراء للمالك باي وقت بحيث لا يحتاج الى مرور فترة زمنية.
- يكون عمر المتقدم لايقل عن 18 عاما.
- أكبر عمر عند التقديم 65 عاما.
- يشترط وجود حساب بمصرف الراجحي للمتقدم للحصول على السيارة.
- وجود هوية سارية لدى المتقدم.
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