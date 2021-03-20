شروط صرف المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس الجاري 2021م ولذلك أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، على أن سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بالمواطنين السعوديين المتقاعدين يوم الخميس القادم الموافق 25 مارس 2021م حيث أن ينتظر جميع المواطنين موعد صرف راتب التقاعد الخاص بهم، ومن خلال موقع ثقفني نعرض لكم جميعاً موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر الجاري 2021م ولذلك قامت المؤسسة العامة للتقاعد عدة شروط لكي يتم صرف الرواتب الخاصة بالمواطنين السعوديين المتقاعدين وهذه الشروط من قبل مؤسسة التقاعد والتي تتبع للديوان العام في السعودية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين للمعاشات لشهر مارس الجاري 2021م :

تم الإعلان في الفترة الأخيرة من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتعاقد في المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف راتب التقاعد أي معاش المتقاعدين، ولذلك سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بالمواطنين السعوديين المتقاعدين يوم الخميس القادم الموافق 25 مارس 2021م ويجب على جميع المستفيدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية لتقليل انتشار جائحة كورونا المستجد حول العالم (كوفيد-19).

أن يكون المواطن المستفيد متقاعد عن العمل. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. أن يكون المستفيد المستفيد متقاعد عن العمل عند سن ال60 سواء من القطاع العام أو الخاص. أن يقوم ديوان السعودية بتوفير الدعم للمواطن السعودي المستفيد.

شروط صرف المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين :

ومن المؤكد أن على المواطن المستفيد من المعاشات التقاعدية للمستفيدين والمستفيدات العاملين أو المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية يقوم بتوفير الدعم لجميع المواطنين السعوديين داخل منظومة المعاشات، لكي يتم حصولهم على عدة خدمات، وهذا لكي يتم موافقته مع المصلحة ا لعامة.