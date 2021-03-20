العراق يعلن حظرا شاملا للتجوال غدا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية الصحة سيف البدر فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، دون مزيد من التفاصيل. وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية حذرت -فى وقت سابق اليوم- من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائى بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر، وخاصة فى المناطق الشعبية والريفية وأطراف المدن فى مختلف المحافظات.

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