ألمانيا.. اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين ضد إجراءات كورونا

جدة - نرمين السيد - اشتبكت قوات الأمن الألمانية مع متظاهرين فى مدينة كاسيل وسط البلاد، اليوم السبت، بعد خروج آلاف من الناس للشوارع؛ احتجاجاً على الإجراءات الاجتماعية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة جارديان البريطانية، على موقعها الإلكترونى، أن ضباط الشرطة استخدموا "رش الفلفل والهراوات" ضد المحتجين الذين يحاولون اختراق حواجز الشرطة، كما شهدت المدينة تشاجرات بين المحتجين والتظاهرات المضادة.

وأوضحت الصحيفة أن عدة مجموعات، أغلبها من اليمين المتطرف المناهض لإجراءات الحكومة فى وجه جائحة فيروس كورونا، دعت إلى احتجاجات واسعة اليوم السبت فى جميع أنحاء ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى برلين حشدت قوات الأمن نحو 1800 ضابط شرطة على أهبة الاستعداد لأى أعمال شغب محتملة، لكن لم يتجمع هناك إلا عشرات من المحتجين أمام بوابة براندبرغ التاريخية.

وعلى جانب آخر، احتشد نحو 300 مواطن ألمانى سوياً فى طريق "أونتر دين ليندن" فى العاصمة برلين للتظاهر ضد احتجاجات اليمين المتطرف وإعلان دعمهم للحكومة الألمانية وإجراءاتها ضد فيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة الألمانية اضطرت إلى التدخل فى بعض مسيرات واحتجاجات اليمين المتطرف بعد أن حاول بعض المحتجين مهاجمة المصورين الصحفيين.