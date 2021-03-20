وذكرت صحيفة جارديان البريطانية، على موقعها الإلكترونى، أن ضباط الشرطة استخدموا "رش الفلفل والهراوات" ضد المحتجين الذين يحاولون اختراق حواجز الشرطة، كما شهدت المدينة تشاجرات بين المحتجين والتظاهرات المضادة.
وأوضحت الصحيفة أن عدة مجموعات، أغلبها من اليمين المتطرف المناهض لإجراءات الحكومة فى وجه جائحة فيروس كورونا، دعت إلى احتجاجات واسعة اليوم السبت فى جميع أنحاء ألمانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى برلين حشدت قوات الأمن نحو 1800 ضابط شرطة على أهبة الاستعداد لأى أعمال شغب محتملة، لكن لم يتجمع هناك إلا عشرات من المحتجين أمام بوابة براندبرغ التاريخية.
وعلى جانب آخر، احتشد نحو 300 مواطن ألمانى سوياً فى طريق "أونتر دين ليندن" فى العاصمة برلين للتظاهر ضد احتجاجات اليمين المتطرف وإعلان دعمهم للحكومة الألمانية وإجراءاتها ضد فيروس كورونا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة الألمانية اضطرت إلى التدخل فى بعض مسيرات واحتجاجات اليمين المتطرف بعد أن حاول بعض المحتجين مهاجمة المصورين الصحفيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا.. اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين ضد إجراءات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.