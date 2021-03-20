الجيش اليمنى: استهداف الحوثيين للمدنيين بالسعودية ترقى إلى جرائم حرب

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلى اليوم السبت، إن استهداف ميليشيا الحوثى الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية فى السعودية، هى أعمال مدانة وترقى إلى جرائم حرب وتخالف القانون الدولى الإنسانى، ولابد من تصنيفها جماعة إرهابية وإيقاف أعمالها الإجرامية.





وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن ذلك جاء خلال استعراضه سير العمليات العسكرية للجيش التى قال إنها متواصلة، وضمن الخطط المرسومة، وتحقق الكثير من أهدافها، داعيا المجتمع الدولى إلى التدخل لإيقاف إرهاب وجرائم الميليشيات الحوثية بحق المدنيين فى مأرب وتعز والحديدة. وأشار مجلى إلى أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة، وكبدت الميليشيا الخسائر فى العتاد والأرواح فى كل جبهات القتال.

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