مقتل امرأة وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بملهى ليلى فى تكساس

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن الشرطة أن شجارا اندلع بين مجموعتين داخل نادى "بريمى" الليلى، وقام شخص فى إحدى المجموعتين بسحب مسدسه وفتح النار على الآخرين، الأمر الذى أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأضافت الشرطة أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة حيث أعلن فيما بعد عن فاة امرأة واحدة من بين الجرحى.
ودقق البيان أن مدى الإصابات التى لحقت بالأشخاص الخمسة الآخرين يتراوح بين الحالة المستقرة والحرجة.
وقالت الشرطة أيضا إن مطلق النار هرب، مشيرة إلى أن التحقيق جار فى ملابسات الحادث.
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