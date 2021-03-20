تحديث نظام الضمان الإجتماعي وأهم مميزات نظام الضمان الإجتماعي الجديد: نظام الضمان الإجتماعي هو عبارة عن معاش شهري مُقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لكبار السن والعاجزين عن العمل وذوي الإعاقة والمطلقات والأرامل وغيرهم ممن حددتهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

مميزات نظام الضمان الإجتماعي الجديد

من أهم مميزات نظام الضمان الإجتماعي الجديد أنة في حالة وفاة العائل لا يتم إسقاط العائلة ككل كما هو معمول بة في النظام الحالي، ولكن يتم تحويل الضمان الإجتماعي بأسم العائل الثاني الذي سيتم إختيارة من قبل الأسرة أثناء تسجيل الطلب.

أهداف نظام الضمان الإجتماعي

يهدف نظام الضمان الإجتماعي إلي الأتي:

إرسال الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع.

ضمان حد أدني من الدخل يلبي الإحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدني المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب.

تقديم الدعم والحماية الإجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر إحتياجا والأكثر إستحقاقاً.

تمكين المستفيد من حقيق الإستقلال المادي والتحول الي شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.

وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.

حالات توقف صرف معاش الضمان الإجتماعي

يتوقف صرف معاش الضمان الإجتماعي في الحالات الأتية:

إذا تخلف شرط في المستفيد من شروط الإستحقاق.

إذا كانت البيانات المقدمة عن الأسرة او المستقل غير صحيحة.

إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناتة الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تذيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغة بتحديثها.

إذا ثبت أن المستفيد القادي علي العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم الي منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، او لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوانية أو العلاجية.

إذا تنازل المستفيد عن المعاش.

أن يكون المستفيد سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون الدخل المحتسب للأسرة أو المستقل أقل من الحد الأدني للمعاش.

أن تنطبق علية معايير إمتلاك واستخدام الثروة التي تحددها لائحة نظام الضمان الإجتماعي.

أن يقوم بتقديم كافة متطلبات الوزارة.

شروط إستحقاق الضمان الإجتماعي