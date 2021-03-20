طرق رسمية لـ تحميل ماين كرافت للموبايل 2021 متجر بلاي minecraft mobile

طرق سهلة نقدمها لزوار موقع ثقفني عن كيفية تحميل ماين كرافت للموبايل 2021 الإصدار الأخير والتي تتم من متجر تطبيقات الهاتف المحمول، حيث تتوفر لعبة minecraft mobile للأندرويد والآيفون، ومن الألعاب سهلة التحميل فلا تحتاج إلى مساحة ذاكرة كبيرة مثل ألعاب أخرى، وهي من ألعاب الفيديو التي تستخدم لغة الجافا، ومتوفر تشغيل ماين كرافت للكمبيوتر نظام Windows 10، حيث تم تطويرها بواسطة العالم السويدي “ماركوس بيرسون” الملقب نوتش، وأصبحت تابعة لشركة مايكروسوفت أوفيس، وهذه اللعبة تم تقييمها بحصولها على 4.5 من 5.0 (نجمة).

تحميل ماين كرافت للموبايل 2021 متجر بلاي

لعبة minecraft mobile لعبة ثلاثية الأبعاد تعطي اللاعبين قدر كبير من الإبداع وحرية الاختيار، حيث يختار اللاعب طريقة اللعب من بين أنظمة اللعبة، فيوجد خيار منظور الشخص الافتراضي، وخيار منظور الشخص الثالث، واللعبة تقوم بشكل أساسي على كائنات ثلاثية الأبعاد، وتلك اللعبة تم تحديثها في تطبيق متجر جوجل بلاي عام 2021 في شهر مارس الحالي، بالتحدث رقم (1.16.210.05)، وبلغت عمليات التثبيت بها إلى +10 مليون عملية، وعن طريقة تنزيل minecraft mobile:

فتح متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد

كتابة اسم اللعبة في بحث المتجر minecraft

تظهر لك كلمة تثبيت أو install اضغط عليها

انتظر لاكتمال تنزيل لعبة ماين كرافت

تجدها ضمن التطبيقات على سطح هاتفك

ادخل بها واتبع خطوات التسجيل

ثم اختيار الشخصية واسم اللاعب

كيفية تنزيل ماين كرافت للكمبيوتر

لعبة ماين كرافت تتوافر للكمبيوتر، وهناك نسخة يتم لعب ماين كراف اون لاين حديثة، ولا تحتاج سوى اتصال مستمر لشبكة النت، ولكي تستطيع تنزيل minecraft للكمبيوترفهي تعمل على جميع إصدارات الويندوز، وتحتاج إلى ذاكرة عشوائية 2MB، يجب عليك الأتي:

كتابة اسم لعبة minecraft في متصفحك على الكمبيوتر

تحميل اللعبة الأصلية من مصدرها الرمسي

ثم قم بتنصيب اللعبة بعد تحميلها، وستجد ايقونة اللعبة في start

ومن الأيقونة المختصرة افتح اللعبة، تتطلب التسجيل ويكون لك حساب في مايكروسوفت أوفيس

الآن ابدأ في اللعبة تكسير الأشجار واستخدام المكعبات في بناء منازل وعمل أثاث، واللعبة تسمح بإنشاء عالم بلا حدود، وبها كذلك الدفاع عن الممتلكات ضد الأعداء.