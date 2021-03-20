الأسبرين يحمي الرئتين من فيروس كورونا

نيويورك ـ وكالات: كشف باحثون أميركيون في دراسة أجروها حديثا عن مدى فاعلية أقراص الأسبرين في الوقاية من المضاعفات المترتبة على الإصابة بفيروس كورونا. وذكرت الدراسة أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يومياً قد يساعد في حماية الرئتين من فيروس كورونا، وتقليل الحاجة إلى وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي، كما يساهم في خفض معدلات الوفاة بالفيروس ذاته، حسبما ذكرت “سي إن إن”. وخلص باحثون من جامعة جورج واشنطن إلى تلك النتائج بعد فحص سجلات 412 مريضاً تم إدخالهم إلى العديد من المستشفيات الأميركية، في الفترة ما بين مارس ويوليو 2020. وتلقى نحو 24 في المئة من المرضى الأسبرين في غضون 24 ساعة من دخول المستشفى، أو في الأيام السبعة التي سبقت دخول المستشفى، في حين لم يتلقّ 76 في المئة منهم الدواء.

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