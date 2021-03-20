جونسون يتلقى الجرعة الأولى من «أسترا زينيكا».. وميركل تقول إنها ستحصل على اللقاح

لندن ـ عواصم ـ وكالات: تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجرعة الأولى من لقاح “أسترا زينيكا” وحث المواطنين البريطانيين على أن يفعلوا مثله قائلا إنه “لم يشعر بشيء”. في حين قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستحصل على لقاح شركة “أسترا زينيكا” للوقاية من كوفيد19.

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