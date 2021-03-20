كورونا قد يتحول لمرض موسمي .. والتقرير بشأن مصدره الأسبوع المقبل وأوروبا تسجل أكثر من مليون وفاة بالفيروس

■ نفاد أسطوانات الأكسجين بمستشفيات اليمن

■ الموافقة على تصنيع لقاح «كوفيفاكس» المصري

■ لبنان يبدأ تطبيق المرحلة الرابعة من تخفيف القيود

■ أميركا تخفض مسافة التباعد الاجتماعي بين الطلبة

■ باريس تبدأ إغلاقا لمدة شهر لاحتواء موجة ثالثة

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

قال خبراء إن فيروس كوورنا المستجد قد يصبح مرضا موسميا مثل الأنفلونزا في المستقبل، مشيرين أنه عندما تحدث هذه الحالة، قد تساعد الظروف المناخية ونوعية الهواء في السيطرة عليه. وبحسب تقرير “تأثير عوامل الأحوال الجوية على كورونا” أعدته لجنة مؤلفة من 16 خبيراً بمنظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO)، فإن موجات الفيروس التاجي الجديد تأثرت بشكل أكبر في الوقت الحالي بالأسباب غير المناخية، مثل تدابير الصحة العامة والقيود على الحركة. ومع ذلك، تتوقع النماذج التي تمت دراستها أنه قد يصبح انتقال كورونا موسمياً بمرور الوقت، مع الأخذ في الاعتبار أن “الفيروس التاجي يبدو أنه يعيش بشكل أفضل في ظل ظروف الإشعاع فوق البنفسجي البارد والجاف والمنخفض”. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، ما زال الخبراء لا يدعمون استخدام الحكومات لعوامل الأحوال الجوية وجودة الهواء كأساس لتخفيف التدابير الرامية إلى الحد من انتقال العدوى. وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن هناك بعض الأدلة على أن الفيروس التاجي الجديد يكون أكثر فتكا في أوقات ارتفاع تلوث الهواء، على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على أن التلوث يزيد من انتشار كوفيد19. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إن تقريرها بشأن مصدر الفيروس سيصدر الأسبوع المقبل. بحسب بيان نقلته وكالة “رويترز”. الى ذلك، تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة الأوروبية حاجز المليون وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول لتوسيع حملة التطعيم باللقاحات للتغلب على سلالات جديدة تنشر موجة ثالثة للعدوى قد تدفع المستشفيات مجددا إلى طاقاتها القصوى. وسجلت أوروبا منذ ظهور الجائحة 37 مليونا و221978 حالة إصابة على الأقل، ومليونا و62 وفاة وفقا لإحصاء رويترز. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 123 مليونا، و18 ألفا و869 حالة. خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 5 حالات وفاة و2013 إصابة جديدة بالفيروس. الى ذلك، أعلن وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح نفاد أسطوانات الأكسجين وأجهزة العناية للمصابين بفيروس كورونا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية. في العراق حذرت وزارة الصحة والبيئة من مخاطر الموقف الوبائي جراء تصاعد حالات الإصابة بكوفيد 19 بشكل مثير للقلق في العراق. في مصر وافقت هيئة الدواء على تصنيع الجرعات الأولى من لقاح كورونا المصري “كوفيفاكس” “covi vax”، بحسب وسائل إعلام مصرية. وعرض برنامج “مصر تستطيع” على فضائية “دي إم سي” أول صور لعبوات اللقاح المصري تمهيدا لبدء إجراء التجارب السريرية عليه. من جهتها قالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن مصر تسلمت 300 ألف جرعة أخرى من لقاح “سينوفارم” الصيني أمس. وقد سجلت وزارة الصحة المصرية 645 حالة إصابة جديدة بالفيروس و40 وفاة. في سوريا أعلن دكتور توفيق حسابا مدير الجاهزية والإسعاف في وزارة الصحة، أن الإصابات زادت بنسبة 100%. وأضاف “يمكن القول إننا في مرحلة الذروة الآن ودُقّ ناقوس الخطر”. في لبنان أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بيانا جاء فيه أنها ستبدأ تطبيق المرحلة الرابعة من تخفيف قيود الإغلاق بسبب كورونا وستبدأ في إعادة فتح لبنان مجددا. دوليا، أعلنت هيئة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بإمكان المدارس السماح بتباعد اجتماعي لثلاثة أقدام بدلا من ستة حاليا بين الطلبة في الفصول الدراسية، في خطوة من المتوقع أن تقدم دفعة لإعادة فتح المدارس على مستوى الولايات المتحدة. في العاصمة الفرنسية باريس دخل إغلاق لمدة شهر لاحتواء فيروس كورونا حيز التنفيذ في الوقت الذي تحاول فيه فرنسا التغلب على موجة ثالثة من الإصابات. من جهتها حذت بلجيكا حذو فرنسا في تشديد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لتجنب موجة ثالثة من إصابات كوفيد19 والمحافظة على الخطط الرامية لفتح الاقتصاد في مايو. في السياق أجبرت معدلات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا، الحكومة السويسرية على التراجع عن خطط تخفيف قيود الإغلاق العام في الأيام المقبلة.

آسيويا، قال وزير الصحة الباكستاني إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد19، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم. وأضاف الوزير فيصل سلطان في تغريدة أن خان “عزل نفسه في المنزل”. الى ذلك، وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية في سريلانكا على لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد19 للاستخدام في حالات الطوارئ في الدولة الجزيرة.