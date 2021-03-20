أخبار اليمن : شرف يلتقي سفير إيران في اليمن

شرف يلتقي سفير إيران في اليمنالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء حسن إيرلو.

ناقش اللقاء المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالين التعليمي والصحي.

وفي اللقاء أشار وزير الخارجية إلى أن العدوان العسكري السعودي الإماراتي والحصار الشامل وسياسة التجويع التي تتبعها دول التحالف والمرتزقة، تصعيد ممنهج لاستمرار إلحاق الأذى بالشعب اليمني وإفشال كل خيارات السلام.

وقال "لكن ذلك في الوقت نفسه زاد أبناء اليمن قوة وتصميم وحماس وصمود منقطع النظير لمساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين في مواجهة قوى العدوان ".

وأشار الوزير شرف إلى أنه وفي نفس الوقت تستمر حكومة الإنقاذ في تعزيز دور المؤسسات والهيئات الحكومية لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين قدر الإمكانات المتاحة في ظل العدوان والحصار.

وأضاف الوزير شرف" إن صنعاء ما تزال ومن مركز القوة والثبات تمد يد السلام ليس تنازلاً أو ضعفاً ولكن عن قوة ودعم شعبي كبير، فالشعب اليمني عبر التاريخ شعب حضاري محب للسلام، لكنه يرفض الخضوع أو الاستسلام لأي طرف خارجي ولا يرضى بأنصاف الحلول".

من جانبه نوه السفير الإيراني بالصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة عدوان عسكري وحصار شامل يدخل عامه السابع.

