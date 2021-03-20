تمديد حظر هبوط الطائرات من البرازيل وجنوب أفريقيا فى النمسا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم أنه تم إنهاء حظر هبوط الطائرات من بريطانيا اعتبارا من غدا الأحد؛ بسبب تحسن عمليات توزيع اللقاحات وانخفاض معدل انتشار العدوى بالسلالة المتحورة.
يشار إلى أن النمسا أقرت هذا الحظر مع الدول الثلاث منذ منتصف فبراير الماضى؛ بسبب فيروسات كورونا المتحورة فى هذه الدول ولمنع انتشار عدوى الوباء فى البلاد.
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