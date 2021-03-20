الجيش اليمنى يعلن السيطرة على جبل الكريفة فى جبهة تعز

جدة - نرمين السيد - وأعلن المركز الإعلامى للجيش اليمنى فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر "الجيش الوطنى مسنودا برجال المقاومة يحرر جبل الكريفة وقرية حفر وأجزاء كبيرة من تبة الفراوش فى عزلة الذراع شرقى جبل صبر، ولاتزال المعارك مستمرة" .

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