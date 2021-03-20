الصين تعلن تقديم 70 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الصينية سجلت يوم الجمعة أربع حالات جديدة من الإصابة بالمرض، وجميعها وافدة من الخارج، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وارتفع عدد الحالات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض إلى ثمانى حالات، بعد أن كانت خمس حالات فى اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بـ "كوفيد-19" فى بر الصين الرئيسى 9.087، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو، عند 4.636.