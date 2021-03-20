وزير صحة بريطانيا: نتجه نحو تخفيف قيود الإغلاق

جدة - نرمين السيد - وأعطت بريطانيا 27.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل البلاد، ما يعنى أن متوسط معدل التطعيم بلغ 458.471 ألف جنيه قى اليوم الواحد، وذلك حتى أمس الجمعة.

وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس فى بريطانيا قبل نحو 13 أسبوعا.