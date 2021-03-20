قرض بدون فوائد قصير الأجل من بنك سامبا للسعوديين والمقيمين

قرض بدون فوائد قصير الأجل من بنك سامبا السعودي, يقدم بنك سامبا السعودي تمويل يصل إلي مائة ألف ريال سعودي وفقا لشروط تم تحديدها من بك سامبا, ويسعى بنك سامبا لتقديم هذا التمويل لجميع عملائه بشكل سهل ويسير ومدة تمويل تصل إلي تسع شهور, ويهدف هذا التمويل بمنحك مبلغ صغير أو متوسط لكي تستطيع شراء سيارة أو دفع فواتير أو ديون عليك أو شراء منزل أو تأسيسه, وفي مقالنا سوف نقوم بكتابة لكم كيفية الحصول علي قرض بدون فوائد قصير الأجل من بنك سامبا السعودي وفترة سداد تصل إلي 9 شهور.

أن يكون المتقدم موطناً سعودياً.

يمكن للمقيمين الحصول علي التمويل الذي يصل إلي مائة ألف ريال سعودي بدون فوائد بشرط أن يكون له مستحقات نهاية خدمة للجهات الحكومية أو القطاع الخاصة.

أقل دخل شهري لكي يستطيع الشخص الحصول علي التمويل الذي يكون بدون فوائد من بنك سامبا هو 5000 ريال.

يجب أن يقوم بقضاء شهر واحد علي الأقل في العمل الذي يعمل به.

يتم زيارة اقرب فرع ليك, ويمكنك إيحاد ذلك عن طريق موقع بنك سامبا.

كما يمكن تعبئة نموذج طلب علي الموقع الرسمي لبنك سامبا, وسيتم التواصل معك في اقرب وقت.

تعبئة طلب التمويل.

توفير صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة.

شهادة من جهة العمل تبين المسمي الوظيفي وتاريخ الالتحاق والدخل الشهري والبدالات إذا كانت موجودة.

موافقة صاحب العمل بتحويل الراتب علي البنك.

العنوان الرئيسي لبلد المقيم.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتوافق عليه من الرقابة الشرعية.

تصل فترة السداد إلي تسعة أشهر.

يستطيع أي شخص داخل المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل سواء كان سعودياً أو مقيماً.

يتميز بأنه تأمين تكافلي مجاني, حيث يسقط القرض أو التمويل بمجرد الوفاة أو الحجز الدائم لا قدر الله.

سوف تقوم بالحصول علي بطاقة الائتمان مجانا.

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