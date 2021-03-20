رابط وخطوات حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت moci shop

تشهد عملية حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت بحثاً متزايداً مع سريان حظر التجوال والذي يبدأ يومياً اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الكويت وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً، ولكى يحصل كافة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت على احتياجاتهم السلعية تقوم وزارة التجارة والصناعة بتوفير احتياجات المواطنين عن طريق الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال توفير خدمة حجز موعد جمعية تعاونية بالرقم المدني.

رابط وخطوات حجز جمعية تعاونية بالكويت moci.shop :-

قامت حكومة الكويت بفرض اجراءات احترازية مشددة على كافة المواطنين والمقيمين على ارض الكويت وذلك منعاً لتفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المواطنين من خلال منع اية تجمعات أو حدوث تزاحم على مراكز التسوق لشراء المستلزمات من مختلف أنواع السلع، ولهذا فقد شددت وزارة التجارة والصناعة على المواطنين والمقيمين في دولة الكويت على ضرورة حجز موعد جمعية تعاونية من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

* الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

* إدخال البيانات المطلوبة من الرقم المدني، الرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة، رقم الهاتف ، البريد الإلكتروني.

* يتم اختيار سبب الحجز وهو الجمعيات التعاونية.

* يتم اختيار موعد الحجز المناسب والتأكيد على ذلك الموعد.

* يتم الاحتفاظ ببيانات الحجز وذلك من خلال الاحتفاظ بنسخة كود حتي يتم إبرازها أمام الجهات الأمنية عند الدخول والخروج.

وتهدف وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت من حجز موعد جمعية تعاونية، منع التزاحم بين المواطنين للحفاظ على حياتهم من تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى توفير باركود للجهات الأمنية من أجل التحقق من مصداقية الحجز، حيث يكون الباركود مسجل بأخر تسجيل لدخول المواطن إلى موقع الشراء.

وتسرى مواعيد حظر التجوال في الكويت بداية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً.