أخبار اليمن : إصابة مسؤول باكستاني كبير بفيروس كورونا

إصابة مسؤول باكستاني كبير بفيروس كوروناأعلن وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان اليوم السبت عن إصابة رئيس وزراء باكستان عمران خان بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير الباكستاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان الفحص كشف عن إصابة رئيس الحكومة بالفيروس المميت وأن عمران خان "عزل نفسه في المنزل"، دون الكشف عن تفاصيل.

وجاء نبأ إصابة رئيس الحكومة بالفيروس بعيد يومين من تلقيه التطعيم ضد مرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا.

من جهته ذكر مكتب رئيس الوزراء أن عمران خان قام يوم الجمعة بزيارة إلى ولاية خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد حيث زار جامعة ملاكند، بين أماكن أخرى.

وسجلت باكستان منذ بداية الجائحة أكثر من 623 ألف حالة إصابة بمرض (كوفيد -19)، بينها ما يفوق 13,7 ألف حالة وفاة.

