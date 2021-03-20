حمادة هلال "مختلف".. مخرج "المداح" يكشف التفاصيل

يعود الفنان المصري حمادة هلال لسباق الداما الرمضانية بعد غيابه العام الماضي، ليطل عبر مسلسل "المداح"، الذي يقدم فيه دورا "خارج التوقعات"، وذلك بمشاركة كوكبة من النجوم من بينهم نسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان.

مسلسل "المداح" من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وسيكون مفاجأة كبيرة للجمهور الذي سيشاهد حمادة هلال بدور "خارج كل التوقعات"، بحسب فرج.

وقال مخرج العمل في تصريحات خاصه لموقع "دوت الخليج"، إن أحداثه تدور في عالم الروحانيات والابتهالات الدينية، ويشكل تجربة فريدة في مسيرة هلال.

وأشاد فرج بتعاونه مع هلال في المسلسل، مؤكدا أن التجربة كانت مميزة للغاية، قائلا: "هلال فنان متواضع ومطيع ومجتهد بشكل كبير، وملتزم جدا في مواعيده، ولا يتكبر على أي تعليمات أوجهها له كمخرج، كما أنه من الفنانين الذين يدرسون دورهم جيدا، ولا يتسببون في متاعب مع فريق العمل".

وتابع المخرج حديثه بالقول إن هلال يجسد في مسلسل "المداح" شخصية "صابر"، وهو شاب ريفي متزوج من نسرين طافش، ويقعا في العديد من المشكلات، ويمران بأزمات وتحديات في إطار اجتماعي إنساني درامي.

سباق مع الزمن

وأضاف فرج في تصريحاته لموقع "دوت الخليج"، أنه في سباق مع الزمن لإنهاء المشاهد المتبقية من المسلسل، خاصة أنه بدأ تصويره متأخرا مقارنة بالأعمال الأخرى.

وأكد أن كواليس العمل تسير بشكل منتظم، لافتا إلى أن طاقم العمل كله متعاون ومحب للعمل، رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وفي سياق آخر، أوضح المخرج أن العمل خارج السباق الرمضاني لا يقل أهمية عن العمل في الدراما الرمضانية، قائلا: "إن المعيار هو جودة العمل وليس توقيت العرض فقط، وإيقاع العمل وحبكته الدرامية التي تقرر نجاحه، وفي النهاية الجمهور هو الحكم الأول والأخير".

ولفت إلى أنه في السابق كانت 3 أو 4 أعمال درامية فقط تُعرض في شهر رمضان، بينما يتم عرض باقي الأعمال على مدار العام.

وختم فرج تصريحاته لموقع "دوت الخليج"، قائلا: "معايير النجاح في أي عمل درامي هي القصة أولا، ثم الممثل المتمكن من أداء دوره بشكل يجعل المشاهد متعايش مع الأحداث، والدقة في اختيار أماكن التصوير، والرؤية الدرامية للمخرج، ليحسم المشاهد في النهاية المنافسة الشرسة".