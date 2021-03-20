السودان: توليد الكهرباء فى البلاد تأثر بعدم تسوية ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة السودانى، جادين على عبيد حسن، السبت، إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبى أثر على توليد الكهرباء فى البلاد، بينما تعثرت المساعى لبلوغ التسوية مع أديس أبابا.





وأشار الوزير السودانى إلى اتخاذ إجراءات وقائية لأجل التعامل مع ملء سد النهضة فى إثيوبيا، فيما تتواصل الجهود لأجل بلوغ اتفاق، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". والشهر الماضى، اقترحت الخرطوم تشكيل آلية رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر رحبت به القاهرة ورفضته أديس أبابا.

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