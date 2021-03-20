فلسطين.. انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا بالضفة الغربية غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد فى محافظات الضفة الغربية ستنطلق غداً الأحد، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.





وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن الفئات المستهدفة خلال هذه المرحلة، هى: الكوادر الصحية العاملة فى المستشفيات الحكومية والخاصة، وكبار السن ممن يزيد أعمارهم عن 75 عاما، ومرضى الكـلى، والسرطان، مشيرة إلى أنه سيتم تباعا الإعلان عن الفئات المستهدفة الأخرى.

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