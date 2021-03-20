فيديو.. القبض على 3 أشخاص لاعتدائهم بوحشية على مقيمة فى السعودية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم السبت، عن المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض السعودية، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشرطة المنطقة من مقيمة باكستانية الجنسية، عن تعرضها للاعتداء والسلب، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى للحادثة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجانى والقبض عليه.
وأفادت الوكالة أن الجانى هو مواطن فى العقد الثالث من العمر، كما ألقت الشرطة القبض على مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية فى العقد الثالث من العمر.
وأشارت الوكالة إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية تؤكد تورطهما فى الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل، ومساعدة الجانى فى الهرب من الموقع باستخدام مركبتهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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