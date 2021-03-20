إغلاق نادى تابع لترامب فى فلوريدا .. بعد إصابة موظفين بكورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة، اليوم السبت، عن العديد من الأشخاص، بما فى ذلك أحد الأشخاص المطلعين على النادى الواقع بولاية فلوريدا، أن "Mar-a-Lago أغلق جزئيا"، وأنه تم إغلاق قسم من النادى، وحجر بعض العاملين فيه، بدافع "الحذر الشديد".

كما ورد فى رسالة بريد إلكترونى تم إرسالها إلى أعضاء النادى، أنه تم تعليق الخدمة مؤقتا فى غرفة الطعام بالنادى، وفى النادى الشاطئى الخاص به، لأن بعض الموظفين قد ثبتت إصابتهم مؤخرا بفيروس كورونا.

وقالت الرسالة إن النادى اتخذ "جميع تدابير الاستجابة المناسبة، بما فى ذلك تعقيم المناطق المتضررة، وإن خدمات الحفلات والمناسبات ستظل مفتوحة".

وجاء فى الرسالة: "صحة وسلامة أعضائنا وموظفينا هى أهم أولوياتنا".

وانتقل ترامب إلى "Mar-a-Lago" بعد مغادرته واشنطن فى يناير، وقضى أسابيع هناك منذ ذلك الحين، حيث لعب الغولف، وتناول الطعام مع الأصدقاء، واجتمع بقادة الحزب الجمهورى.