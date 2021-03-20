قادة الكتل السياسية يقدمون طلبا لحل البرلمان العراقى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، بأن قادة الكتل السياسية العراقية، قدموا طلبا لحل البرلمان فى 9 أكتوبر المقبل؛ وذلك لإجراء الانتخابات المبكرة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، بأن قادة الكتل السياسية العراقية، قدموا طلبا لحل البرلمان فى 9 أكتوبر المقبل؛ وذلك لإجراء الانتخابات المبكرة. وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، نقلا عن مصادر لها، فإن 172 نائبا تقدموا بطلب رسمى لحل البرلمان العراقى فى 9 أكتوبر تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة.

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