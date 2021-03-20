أمريكا تحذر الهند من عقوبات محتملة حال شراء منظومة إس400 

وقال أوستين، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت عقب محادثات أجراها فى نيودلهى، إنه بحث مع الطرف الهندى اقتنائه المخطط لمنظومات الصواريخ للدفاع الجوى الروسية من نوع "إس-400"، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعو كل حلفائها إلى "الابتعاد عن المعدات العسكرية الروسية" وكذلك "تفادى أى خطوات قد تؤدى إلى عقوبات أمريكية".
وأشار أوستين مع ذلك إلى أنه لم يناقش حاليا فى نيودلهى موضوع فرض العقوبات على الهند لأنه لم يتم حتى الآن بدء توريد "إس-400" إلى البلاد، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وتابع وزير الدفاع الأمريكى: "الهند دولة ديمقراطية تثمن قيمها.. ونحن يمكن أن نعمل سويا وسنفعل ذلك".
وأبرمت الهند عقدا لتزويدها بـ5 أفواج لمنظومات "إس-400" خلال زيارة الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إلى البلاد عام 2018، ما أثار استياء لدى الولايات المتحدة.
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