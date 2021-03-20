رابط حجز موعد جمعية تعاونية موقع وزارة التجارة والصناعة moci.shop التسوق أثناء الحظر شهر مارس

رابط حجز موعد جمعية تعاونية moci.shop 2021، أصبحت عملية حجز المواطنين والمقيمين في الكويت للخروج الي التسوق خلال الفترة الحالية أمر هام، حيث تم تشديد حظر التجول في الكويت ليبدأ يوميا من الساعة الخامسة عصرا حتي الخامسة فجرا وبالتالى تصبح مدة الخروج للتسوق محدودة جدا، خاصة في ظل تشديد الاجرأت الاحترازية التي تمنع التكدس والتلاحم بين المواطنين، ولذلك يتم التقديم عبر موقع وزارة التجارة والصناعة للحصول علي باركود ليتمكن المواطنين من الخروج للتسوق وشراء المستلزمات فس فترة الحظر، ويتم ذلك وفق عدد من الشروط والاجراءات ونقدمها لحضراتكم اليوم بالتفاصيل.رابط حجز موعد جمعية تعاونية شهر مارس
تم تخصيص رابط مباشر من قبل وزارة التجارة والصناعة يتم من خلالة حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت، خاصة بعد تجديد الحظر نتيجة الدخول فى الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتم إتخاذ العديد من الاجرات من قبل الجهات المختصة للحفاظ علي صحة المواطنين، ويتم التقديم عبر رابط وزارة التجارة والصناعة والحصول علي باركود للسماح بالتسوق من الجمعية التعاونية في الكويت لمدة ساعتين فقط، ويتم ذلك في ضوء التزام الأفراد بجميع الاشتراطات المعلنة من قبل الوزارة.خطوات حجز موعد جمعية تعاونية شهر مارس 2021
للسماح بالتسوق من الجمعية التعاونية في الكويت أثناء فترة الحظر يتم إتباع عدد من الشروط والاجرات للحفاظ علي سلامة الأفراد ومنها تعقيم اليدين بأستمرار ترك مسافات الأمان وكذلك ارتدا القناع الشخصي أو الكمامة، ونقدم لحضراتكم خطوات حجز موعد جمعية تعاونية
- قم بزيارة موقع وزارة التجارة والصناعة.
- قم بإدخال الإسم والبيانات الشخصية المطلوبة.
- سجل الموعد المناسب للتسوق بالنسبة لك.
- أختر الجمعية التعاونية المقرر زيارتها.
- أنقر علي أيقونة تسجيل.
- يصلك الباركود في رسالة نصية علي الهاتف المحمول.
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رابط حجز موعد جمعية تعاونية moci.shop 2021، أصبحت عملية حجز المواطنين والمقيمين في الكويت للخروج الي التسوق خلال الفترة الحالية أمر هام، حيث تم تشديد حظر التجول في الكويت ليبدأ يوميا من الساعة الخامسة عصرا حتي الخامسة فجرا وبالتالى تصبح مدة الخروج للتسوق محدودة جدا، خاصة في ظل تشديد الاجرأت الاحترازية التي تمنع التكدس والتلاحم بين المواطنين، ولذلك يتم التقديم عبر موقع وزارة التجارة والصناعة للحصول علي باركود ليتمكن المواطنين من الخروج للتسوق وشراء المستلزمات فس فترة الحظر، ويتم ذلك وفق عدد من الشروط والاجراءات ونقدمها لحضراتكم اليوم بالتفاصيل.رابط حجز موعد جمعية تعاونية شهر مارس
تم تخصيص رابط مباشر من قبل وزارة التجارة والصناعة يتم من خلالة حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت، خاصة بعد تجديد الحظر نتيجة الدخول فى الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتم إتخاذ العديد من الاجرات من قبل الجهات المختصة للحفاظ علي صحة المواطنين، ويتم التقديم عبر رابط وزارة التجارة والصناعة والحصول علي باركود للسماح بالتسوق من الجمعية التعاونية في الكويت لمدة ساعتين فقط، ويتم ذلك في ضوء التزام الأفراد بجميع الاشتراطات المعلنة من قبل الوزارة.خطوات حجز موعد جمعية تعاونية شهر مارس 2021
للسماح بالتسوق من الجمعية التعاونية في الكويت أثناء فترة الحظر يتم إتباع عدد من الشروط والاجرات للحفاظ علي سلامة الأفراد ومنها تعقيم اليدين بأستمرار ترك مسافات الأمان وكذلك ارتدا القناع الشخصي أو الكمامة، ونقدم لحضراتكم خطوات حجز موعد جمعية تعاونية
- قم بزيارة موقع وزارة التجارة والصناعة.
- قم بإدخال الإسم والبيانات الشخصية المطلوبة.
- سجل الموعد المناسب للتسوق بالنسبة لك.
- أختر الجمعية التعاونية المقرر زيارتها.
- أنقر علي أيقونة تسجيل.
- يصلك الباركود في رسالة نصية علي الهاتف المحمول.
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