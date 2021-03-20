كيفية الفوز في لعبة فري فاير وحصد الجواهر مجانا بالطرق الرسمية، التي تعد سر من أسرار free fire الأمر سهل ولكن من يعرفه القليل ونظرا لعمليات البحث المستمر من قبل هؤلاء الشباب والصغار من يداوم باللعبة في افضل الألعاب الإلكترونية قارينا فري فاير، نوضح إليكم أسرار هذه اللعبة العملاقة بطرق ميسره وبسيطة، في كل فقرة من فقرات هذا الموضوع سنقدم لكم فكرة متميزة تتمكن من خلالها الوصول إلي أبعد مدى في هذه اللعبة بداية من الحصول علي شحن جواهر فري فاير بدون ما يكون معك مال نهاية بالأسرار الخطيرة التي يجب عليكما معرفتها لكي تتمكن من الفوز في هذه اللعبة بالإضافة علي كل ذاك سنقدم لكم افضل الأسلحة التي ينبغي عليك معرفه التصرف بها مع المنافسين.

لكي تصبح الملك المتوج في الجزيرة والناجي الوحيد من معركة القتال عليك الانتباه جيدا في كل خطوة من الخطوات التالية:



وقت القفز من المظلة: يعد الوقت الذي تقفز فيه من المظلة من اهم الأسرار التي يجب عليك التعرف عليها حيث أن القفز مبكرا قد يضرك بشكل كبير جدا، لاسيما وانه يبعدك تماما عن الوصول إلي أدوات لعبة فري فاير وهي الأسلحة.

وهي الأسلحة. استخدام معدات النجاة من الموت: يجب عليك أن تضع في محل عينك المعدات الطبية واستخدامها من أن لأخر كي تعيد لك الحياة إلي طبيعتها استغل اقرب فرصة للاختباء خلف الأشجار أو السكنات لاستخدام المعدات الطبية.

استخدم عقلك في القتال: التركيز الجيد وقراءة المنافس من اهم طرق الحاق الضرر به، في حالة مراقبة العدو قم بالتركيز جيدا في قياس المسافة البينية بينك وبينه، حيث ننصحك بقدم الاشتباك معه قبل متابعة الزمن والمسافة.

مراقبة الخريطة الصغيرة: عند مراقبة الخريطة الصغري تستطيع معرفة أمكان تواجد طلقات الرصاص والاتجاه الخطر الذي يجب عليك الابتعاد عنه.

احمي نفسك قبل القتال: الحماية أو الوقاية اهم من القتال بمعني انك يجب أن تبحث أولا علي الدرع الواقي والمعدات الطبية لكي تخفف الضرر عليك قبل التركيز في القتال.

الوصول إلي جواهر فري فاير مجانا أمر ليس عسير وليس سهل بين الصعوبة والسهولة يوجد طرق استطاع الكثيرون من خلالها تجميع ملايين الجواهر المجانية بطرق رسمية اهم هذه الطرق التي تضمن لك الجواهر هم التالي:



الطريقة الأولي: هذه الدخول إلي موقع شحن فري فاير المجاني. الطريق الثانية: هي الدخول إلى تطبيقات شحن جواهر فري فاير المجانية. الطريقة الثالثة: هي الشحن من برنامج فري فاير المجاني. الطريقة الرابعة: هي الشحن من خلال بنود فري فاير المجانية والتي تعد اهم طرق الشحن في لعبة free fire.

بين هذه الطرق يمكنكم تجميع كل ما تريده من جواهر فري فاير، حيث كل رابط من الروابط السابقة يتيح لك فكرة جيدة لشحن جواهر فري فاير بدون أن يكون معك مال أي بالمجان.

نذكر حضراتكم أننا نستعد بتقديم تحديث جديد في هذا الموضوع يمكنك من شحن جواهر فري فاير في 3 نقاط فقط، والي أن يحين هذا الموعد نسعد بتلقي تعليقاتكم اسفل هذا المقال عن كيفية الفوز في لعبة فري فاير.