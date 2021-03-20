طريقة حساب القرض التكميلي من البنك الأهلي 2021 وأهم شروطه

طريقة حساب القرض التكميلي من بنك الأهلي 2021 وأهم شروطه، يهتم العديد من الأشخاص طوال الوقت بمعرفة الخطوات الصحيحة التي تساعد على حساب القرض التكميلي من البنك الأهلي داخل المملكة السعودية، حيث يعتبر هذا البنك من أهم البنوك المعروفة داخل المملكة السعودية ويقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة لجميع العملاء

وبالتالي يقوم البنك الأهلي السعودي في تقديم خدمة التمويل التكميلي ويكون عبارة عن قرض إضافي يتمكن العميل من الحصول عليه وذلك بعد سداد بنسبة 20% من مبلغ التمويل أو يتمكن من سداد على الأقل 12 قسط، لهذا سوف نوضح لكم أهم مزايا التمويل التكميلي من البنك الأهلي.

أهم مزايا التمويل التكميلي من البنك الأهلي

من أكثر من المميزات الموجودة في البنك الأهلي السعودي أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ويمكنك سداد التموين الذي قد حصلت عليه قبل ذلك، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل جديد مع إمكانية الحصول على الموافقة بشكل سريع للغاية ويمكنك استخدام لمكانيه التمويل الإضافي.

يمكن أن تصل فترة السداد إلى 60 شهر ويوجد تأمين في حالة الوفاة أو الإعاقة أو العجز لا قدر الله، يوجد بعض البرامج التي تم تحديدها لامكانية السداد تصل إلى خمس سنوات مع وجود إمكانية الحصول على تمويل بالسلع أو الأسهم.

طريقة حساب القرض التكميلي من البنك الأهلي

يمكنك حساب تمويل أرقام التكميلي عن طريق أن تقوم بضرب قيمة ما تبقى الأساسي في نسبة 33% وينتج عن ذلك قيمة القسط الشهري الذي ينبغي عليك أن تقوم بسداد للبنك، وبالتالي يتم حساب قيمة القسط بعد طرح هذا المبلغ الذي يتم سداده من المبلغ الأول بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مبلغ التمويل الجديد عن طريق ضرب مبلغ القسط الجديد في 50، ويمكنك معرفة طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين بالخطوات.

شروط الحصول على القرض التكميلي من البنك الأهلي

أو لا ينبغي أن يكون هذا الموظف من القطاعات الحكومية أو الخاصة مع إمكانية تحويل راتب الموظفين إلى البنك الأهلي عن طريق نظام التحويل الرواتب.

بالإضافة إلى أهمية الا يقل الدخل الشهري الخاص بالأشخاص الغير سعوديين عن 400 ريال سعودي، أما للمواطنين السعوديين لا يقل عن 300 ريال سعودي وفاة العمل للمواطنين السعوديين لا تقل عن شهر واحد، أما لغير المواطنين السعوديين لا تقل عن ثلاثة أشهر، ينبغي أن يكون هذا المتقدم لا يقل عن 18 عام وألا يزداد عن 60.