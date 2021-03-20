اجعل حاسبك منصة للألعاب وميزة جديدة من مايكروسوفت بالخطوات

قامت شركة مايكروسوفت بتصميم ميزة جديدة تجعل حاسبك الشخصي أو اللاب توب تستطيع من خلالها أن تتعامل مع 1000 لعبة مما يجعل حاسبك الشخصي من أهم ما يوفر لك أمتع الأوقات مع إختيار اللعبة التي تفضلها وقضاء أجمل وقت معها دون ملل، قد قامت التقارير الصحفية العالمية بالكشف أن شركة “مايكروسوفت الأمريكية” تقوم بإختبار ميزة جديدة حيث ستتمكن من تحويل أى حاسوب شخصي أو محمول إلي منصة ألعاب متكاملة مما يجعلك تقضي أفضل وقت ممتع مع لعبتك المفضلة عن طريق حاسبك الشخصي.

أبرز تقنيات xbox إلى ويندوز 10

حسب بعض المواقع المتخصصة في التكنولوجيا حيث إن تلك الميزة الجديدة التي تقوم باختبارها “مايكروسوفت”، حيث تقوم بجلب أحد أبرز تقنيات منصة ألعاب Xbox إلي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل Windows 10 وهذا ما يميز ويندوز 10 عن باقي أنواع الويندوز الأخرى حيث يُميز أنه يمكن استخدامه لأحدث الألعاب وأحدث البرامج.

ميزة Auto HDR من مايكروسوفت

حيث قامت التقارير بالإشارة إلي أن شركة “مايكروسوفت” تنوي أن تقوم بتزويد الحواسب الشخصية التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز بميزة Auto HDR الموجودة في منصات Xbox، حيث ستقوم هذه الميزة بتحسين المشاهدة والتعامل مع أكثر من ألف لعبة على الحواسب الشخصية والمحمولة، كما أن تقنية الـ Auto HDR تقوم بإضافة الألعاب على ويندوز الذكاء المعلوماتي في الألوان والسطوع ولكن المستخدم سيكون بحاجة لشاشة متوافقة مع تلك التقنيات عالية الجودة والتي يمكن من خلالها تشغيل الصور بتقنيات HD بجانب ميزة Auto HDR، كما إنه يتضمن أحدث إصدار تجريبي من Windows 10 و أيضاً تحسينات على Virtual Desktops وتحديث تخطيط File Explorer وكذلك بعض التغييرات على التطبيقات المضمنة مثل Notepad، وفي القريب العاجل سيكون بحوزته خلفيات مخصصة لكل سطح مكتب افتراضي وهذا مع إمكانية إعادة ترتيب أسطح المكتب بسهولة، مما يجعل من حاسبك الشخصي وقضاء أفضل وأحلى وأمتع الأوقات معه ومن خلاله تكون قضاء أوقاتك الممتعة مع أحدث برامج وأحدث الألعاب.

ومن الجدير بالذكر أن عمالقة البرمجيات في الفترة الأخيرة يعملون بشكل دائم على مدار 24 ساعة ليل نهار، بهدف إضافة الكثير من التقنيات الحديثة بهدف جذب الكثير من العملاء والعمل على شراء أحدث البرامج والتقنية الحديثة لتشغيل حاسباتهم على أحدث الألعاب، واستخدام الجرافيك من خلال أحدث برامج جرافيك لتشغيل الألعاب الحديثة وتطوير استخداماتها للبرامج التي تمكنهم من تشغيل أحدث الألعاب، وتقوم عملاقة البرمجيات أيضًا بتحديث التطبيقات التي تجمعها مع ويندوز 10، لتشمل Windows Terminal و Power Automate Desktop.