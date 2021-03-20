خطوات تقسيط آيفون من البنك الأهلي السعودي

يمكن لأي مواطن أو وافد إلى المملكة العربية السعودية، امتلاك هاتف جديد دون دفع أي قيمة من ثمنه، وذلك عبر برنامج تقسيط آيفون من البنك الأهلي السعودي أو ما يعرف بنظام دفعات الميسر، إذ يحصل العميل على الجوال الذي يريده، على أن يدفع أقساط شهرية بفائدة منخفضة، وبالتالي لا يشعر بأي أعباء اقتصادية عليه، إذ يسمح هذا البرنامج بتحويل قيمة المشتريات إلى خطة أقساط شهرية ثابتة ومتساوية في المبلغ، مع نسبة مئوية سنوية منخفضة عند استخدام بطاقة الأهلي الائتمانية في أي مكان.

نظام تقسيط آيفون من البنك الأهلي السعودي

وعن نظام تقسيط آيفون من البنك الأهلي السعودي 1442هـ، والتي يهتم بها العملاء من المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على هاتف جوال جديد، دون دفع قيمته بالكامل، حيث جاءت الطريقة على النحو التالي:

من الممكن شراء الهاتف، ودفع قيمته على 3 أشهر بمعدل نسبة سنوي 1.39٪ كما يمكن شراء الهاتف، ودفع قيمته على 6 أشهر بمعدل نسبة سنوي 1.29٪. فيما يمكن شراء الهاتف، ودفع قمته على 12 شهرًا بمعدل نسبة سنوي 1.19٪. شروط تحويل ثمن هاتف iphone لبرنامج على دفعات أما بالنسبة لشروط تحويل ثمن هاتف iphone لبرنامج على دفعات، فتأتي على النحو التالي: من الممكن تحويل أي معاملة جرى تنفيذها باستخدام بطاقة الأهلي الائتمانية. بالنسبة للحد الأدنى للأقساط هو 750 ريالًا سعوديًّا لكل معاملة. بينما صلاحية العرض، فتستمر حتى 18 سبتمبر 2021. بعد 48 ساعة من تاريخ المعاملة، يمكن طلب تقسيط الجوال من البنك الأهلي.

خطوات طلب شراء الجوال من البنك الأهلي بالتقسيط

جاءت خطوات طلب شراء الجوال من البنك الأهلي السعودي بالتقسيط، على النحو الآتي: