الأردن يدين استهداف الحوثيين مصفاة نفط بالسعودية

دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف جماعة الحوثي الإرهابية مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض بطائرات مسيرة نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز ادانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الفايز على موقف المملكة الدائم الوقوف بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق وأن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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